В воскресенье в чемпионате Англии прошли все матчи последнего тура. Отчет о нескольких из них читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 38-й тур

Норвич – Тоттенхэм – 0:5

Голы: Кулусевски, 16, 64, Кейн, 32, Мин, 70, 75

Челси – Уотфорд – 2:1

Голы: Хаверц, 11, Баркли, 90 – Гослинг, 87

Лестер – Саутгемптон – 4:1

Голы: Меддисон, 50, Варди, 74, Перес, 81, 90+6 – Ворд-Праус, 79 (пен.)

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Норвич на своем поле принимал Тоттенхэм. Откровенный аутсайдер уже давно упустил все шансы сохранить прописку в элите, однако в последнем туре мог отобрать путевку в Лигу чемпионов у подопечных Антонио Конте, пропустив в самый престижный евротурнир Арсенал. "Шпоры" усилиями Кулусевски забили еще до середины тайма. Впоследствии Кейн удвоил и команды ушли на перерыв при счете 0:2. После отдыха автор первого гола с подачи Харри оформил дубль и снял последние сомнения относительно победителя матча. Вскоре Сон Хын Мин в течение 5 минут забил дважды и завершил разгром соперника, обеспечив Тоттенхэму четвертую строчку и групповой раунд Лиги чемпионов.

Челси, чтобы удержаться на третьей строчке и не позволить Тоттенхэму обойти себя, достаточно было ничьей. Однако подопечные Томаса Тухеля решили не рисковать и Хаверц уже в начале матча вывел "синих" вперед. Несмотря на серьезное преимущество, первый тайм завершился при минимальном преимуществе лондонцев. За три минуты до завершения поединка вышедший на замену Гослинг, казалось, украл победу у Челси. Однако другого мнения был Баркли, который поставил точку на последней минуте поединка.

В еще одном матче Лестер и Саутгемптон устроили настоящий триллер. Хозяева вышли вперед после перерыва. В середине второго тайма "лисы" удвоили, но через 5 минут пропустили в ответ с пенальти. В конце матча Перес оформил дубль, завершив разгром соперника.

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