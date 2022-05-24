Совет Премьер-лиги одобрил предложение о поглощении футбольного клуба Челси Clearlake Consortium во главе с Тоддом Бёли, сообщает официальный сайт АПЛ.

Продаже Челси быть: Абрамович и власти Великобритании нашли компромисс

Отмечается, что покупка по-прежнему зависит от выдачи правительством Великобритании необходимой лицензии на продажу и положительного завершения переговоров между сторонами. Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 2,5 млрд. фунтов. Часть этой суммы пойдет на реконструкцию стадиона и инфраструктурных объектов, часть – на благотворительность. Абрамовичу ничего не достанется.

Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину Роман Абрамович, приспешник Путина, оказался под санкциями, которые затронули и клуб. Скандальному миллиардеру пришлось выставить свое детище на продажу в начале марта. После длительных торгов покупателя нашли.

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