Динамо могло арендовать форварда Львова Дуарте, – СМИ

Столичный клуб отказался от предложения оформить аренду бразильского нападающего Львова Бруно Дуарте.

Львовский клуб предлагал Динамо взять в аренду нападающего Бруно Дуарте до конца текущего сезона с опцией дальнейшего выкупа игрока, утверждает Betnews365.

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"Бело-синие" всерьез рассматривали этот вариант, но в итоге решили доиграть сезон с двумя центрфорвардами – Франом Солем и Назарием Русиным. По информации источника, в переговорах, которые были близки к завершению, принимал участие известный агент Вадим Шаблий, который получил предварительное согласие от Львова на оформление аренды.

Напомним, Фран Соль получил травму в поединке с Десной и пропустит матч 1/8 финала Лиги Европы. Кроме этого, в лазарете киевлян также находятся форварды Владислав Супряга и Артем Беседин. Сейчас Динамо осталось лишь с одним номимальним нападающим – ​​Назарием Русиным.

В текущем сезоне УПЛ Бруно Дуарте сыграл 17 матчей и забил 7 голов.

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