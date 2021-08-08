Киевский коллектив может получить неожиданные финансы в конце сезона. Для этого следует "болеть" за Эйбар Франа Соля в Сегунде.

29-летний испанец кампанию 2021/22 проведет за "оружейников" на правах аренды. Этим он может помочь киевлянам обогатить бюджет.

Фран Соль и Бланко Лещук отличились голами в дебютном матче за Эйбар

Как утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside, если Эйбар вернется в Примеру, то "бело-синие" получат 350 тысяч евро, которые прописаны в соглашении Соля как бонус. В прошлом сезоне испанская команда заняла 20-е место и вылетела из элиты.

К слову, дебютировать за новый клуб Фран может уже 13 августа – в первом туре Сегунды Эйбар будет противостоять Уэске.

Напомним, Фран Соль присоединился к Динамо в сентябре 2019-го, но игроком основы так и не стал. Его контракт с киевлянами действует до конца 2023 года.

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