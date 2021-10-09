"В Іспанії багато футболістів, є багато дуже хороших. Саме це робить футбол таким прекрасним. Мій авантюрний і цікавий характер привів мене у Віллем II, звідти мене підписало Динамо.

Динамо збагатиться на солідну суму, якщо Ейбар вийде у Прімеру

Там не вийшло так, як я хотів. Це не дозволило мені грати в Ла Лізі. Але я в Ейбарі, щоб спробувати повернути його в Ла Лігу і заробити можливість зіграти там", – поділився Соль у інтерв'ю Radio Marca.

Нагадаємо, Фран Соль приєднався до Динамо на початку 2019-го, але гравцем основи так і не став. Його контракт з киянами чинний до кінця 2023 року. У поточному сезоні іспанець виступає за Ейбар, відіграв у 7 матчах та забив 1 гол.

Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара