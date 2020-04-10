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Соль устроил жене романтический завтрак на крыше – "карантинный" лайфхак от форварда Динамо

06:10 153 no translation
Соль устроил жене романтический завтрак на крыше – "карантинный" лайфхак от форварда Динамо
Фран Соль с женой / Фото из открытых источников

Испанская кровь нападающего Динамо Фран Соля не позволяет ему оставить любимую без романтики на время карантина.

Фран Соль даже во время пандемии ищет возможности, чтобы удивить свою жену. На этот раз форварду Динамо удалось организовать завтрак на крыше своего дома.

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28-летний испанец опубликовал фото завтрака на свежем воздухе в Instagram.

Напомним, Динамо продлило карантин в связи с пандемией до 24 апреля, все игроки должны оставаться дома и заниматься индивидуально.

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