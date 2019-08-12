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Соль рассказал, что нужно делать Динамо для победы над Брюгге

18:30 91 Читати українською
Соль рассказал, что нужно делать Динамо для победы над Брюгге
Фран Соль / ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль поделился ожиданиями от поединка против Брюгге в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

 

"Для победы над Брюгге нужно играть вперед, атаковать и создавать моменты, чтобы забить. Будет ли трагедией неудача завтра? Я бы не использовал это слово по отношению к футболу. Трагедии бывают в других аспектах жизни.

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Футбол – это только игра. Но, конечно, игроки такой команды как Динамо имеют амбиции и хотят побеждать в каждом матче. Но мы не думаем о неудаче. Такого слова нет в нашем сознании. Мы думаем о том, как победить и завоевать необходимый результат.

Мое состояние? Конечно, после травмы тебе нужно определенное время, чтобы вернуться в оптимальную форму. Каждый день я тяжело работаю, отношусь к этому серьезно, и с каждым днем ​​чувствую себя лучше.

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Был ли я разочарован, что не сыграл с Брюгге? Нет, это была сложная игра, я только после травмы. Мне необходимо некоторое время и я понимаю тренера. Я еще должен набрать 100-процентные кондиции. И я чувствую себя все лучше и лучше", – сказал Соль в комментарии Футбол 24 перед началом тренировки Динамо в понедельник на клубной базе.

Напомним, Динамо встретится с Брюгге в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится завтра, 13 августа. Начало запланировано на 20:30.

Источник: Футбол 24
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