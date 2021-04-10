Сегунда, 34 тур

Тенерифе – Спортинг Х – 1:0

Гол: Соль, 66

В гости к островитянам пожаловал хихонский Спортинг, который идет в зоне плей-офф. Тенерифе не мог выиграть в трех турах подряд, а Соль – забить в пяти.

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Для победы хозяевам хватило одного мяча, который оформил именно форвард Динамо. Партнер мощно пробил из-за пределов штрафной, и Фран удачно сыграл на добивании после сейва голкипера. Для нападающего это 7 гол за Тенерифе в текущем сезоне. За полтора года в Динамо было всего 4 точных удара.

Напомним, Тенерифе арендовал Соля у киевского клуба до конца нынешнего сезона.

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