Сегунда, 34 тур

Тенеріфе – Спортінг Х – 1:0

Гол: Соль, 66

В гості до острів'ян завітав хіхонський Спортінг, який йде в зоні плей-офф. Тенеріфе не міг виграти у трьох турах поспіль, а Соль – забити у п'ятьох.

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Для перемоги господарям вистачило одного м'яча, який оформив саме форвард Динамо. Партнер потужно пробив з-за меж карного майданчика, і Фран вдало зіграв на добиванні після сейву голкіпера. Для нападника це 7 гол за Тенеріфе у поточному сезоні. За півтора року в Динамо було лише 4 точні удари.

Нагадаємо, Тенеріфе орендував Соля у київського клубу до завершення нинішнього сезону.

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