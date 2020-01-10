Соль озвучил главные задачи Динамо на 2020 год

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, какие задачи стоят перед командой в 2020 году.

"Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане 2019 год был ужасным, потому что у меня было две травмы из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году – работать над собой, повышать свой уровень и помогать Динамо достигать успехов.

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Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к предстоящим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов", – цитирует испанского нападающего официальный сайт Динамо.

Отметим, что в первой части сезона 2019/20 Соль сыграл 12 матчей за Динамо во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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