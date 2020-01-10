Соль озвучив головні завдання Динамо на 2020 рік

Нападник Динамо Фран Соль розповів, які завдання стоять перед командою у 2020 році.

"Якщо говорити про особисте життя, то 2019 рік був чудовим для мене, моєї сім'ї і рідних, але в футбольному плані 2019 рік був жахливим, бо у мене було дві травми через які я пропустив багато ігор. Це був не найкращий рік. Головне завдання в новому році – працювати над собою, підвищувати свій рівень і допомагати Динамо досягати успіхів.

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Для початку, ми повинні добре себе підготувати до майбутніх ігор. Також перед нами стоїть завдання виграти Кубок України і піднятися якомога вище в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. А в серпні нам належить поборотися за місце в Лізі чемпіонів", – цитує іспанського нападника офіційний сайт Динамо.

Зазначимо, що в першій частині сезону 2019/20 Соль зіграв 12 матчів за Динамо у всіх турнірах і не забив жодного гола.

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