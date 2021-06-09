"Соль никогда не разорвет контракт с Динамо. Никогда! Такие деньги, которые он получает, а это около 80 тысяч долларов... Мне кажется, никто ему в Европе такие деньги не заплатит. Он перешел в Динамо и сорвал джекпот. Он сейчас просто зарабатывать деньги.

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Да, он будет там себе где-то играть. Можно выступать за Тенерифе, когда у тебя такая большая зарплата. Там жить можно, и делай, что хочешь. Динамо может разорвать контракт с Солем, но испанец потребует очень серьезную компенсацию. И не известно, что киевлянам выгоднее", – аргументировал Цыганык в своей авторской программе на YouTube.

К слову, сезон 2020/21 Фран Соль провел на правах аренды в Тенерифе в Сегунде, где сыграл 37 матчей (10 голов и 2 ассиста). 30 июня он должен вернуться в Динамо, но его будущее в клубе остается под вопросом. 29-летний испанец хотел бы остаться на родине, где на него претендуют Райо Вальекано, Эйбар и тот же Тенерифе.

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