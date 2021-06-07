Нападающий Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, может остаться в Испании.

Эйбар после вылета из Ла Лиги ищет центрального нападающего и рассматривает варианты с Марком Кардоной и Франом Солем, сообщает Deporpress.

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Кроме Эйбара, на форварда киевлян также претендуют Тенерифе и Райо Вальекано, но на пути может стать высокая зарплата испанца. Ранее сообщалось, что для Франа приоритетом является остаться в Тенерифе.

К слову, Соль провел 36 матчей в составе Тенерифе в текущем сезоне, записав в свой актив 9 голов и 2 ассиста.

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