Легионеры Динамо посетили Чернобыль и стали жертвой троллинга Бойко

Игроки киевского клуба не побоялись прогулки по территории, пострадавшей от радиационного поражения.

Хавбек Миккел Дуэлунд в своем Инстаграме опубликовал фотографии печально известного Чернобыля.

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Вместе с датчанином необычную экскурсию себе устроил и Карлос Де Пена. Судя по комментариям, оба легионера Динамо остались под впечатлением от города, в 1986 году ставшего эпицентром взрыва ядерного реактора.

Денис Бойко решил "успокоить" партнеров шутками. "Будьте осторожны, ребята, потому что завтра можете прийти на базу с хвостиком или третьей ногой", – так голкипер прокомментировал путешествие Дуэлунда и Де Пены.

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