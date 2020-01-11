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Соль: 2019 год в футбольном плане был для меня ужасным

11 января 08:29 126 Читати українською
Соль: 2019 год в футбольном плане был для меня ужасным
Тамаш Кадар и Фран Соль на тренировке / ФК Динамо Киев

Форвард киевского Динамо Фран Соль подытожил 2019-й и поделился планами на 2020 год.

"Динамо вернулось из отпуска. Сегодня была первая тренировка. Мы начали работать над своими кондициями. Преимущественно занимались беговыми упражнениями. Сейчас все направлено на то, чтобы качественно подготовиться ко второй половине сезона.

Соль вошел в символическую сборную десятилетия в Виллем ІІ

Если говорить о личной жизни, то 2019 год был замечательным для меня, моей семьи и родных, но в футбольном плане, 2019 год был ужасным, потому что у меня были две травмы, из-за которых я пропустил много игр. Это был не лучший год. Главная задача в новом году – работать над собой, повышать свой профессиональный уровень и помогать Динамо достигать успехов.

Чего ожидаю от второй половины сезона? Для начала, мы должны хорошо себя подготовить к предстоящим играм. Также перед нами стоит задача выиграть Кубок Украины и подняться как можно выше в турнирной таблице внутреннего чемпионата. А в августе нам предстоит побороться за место в Лиге чемпионов", – сказал Соль в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, испанец перешел в Динамо в январе 2019 года за 3,5 млн евро из нидерландского клуба Виллем II. В текущем сезоне Соль сыграл за "бело-синих" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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