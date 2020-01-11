Соль: 2019 рік у футбольному плані був для мене жахливим

Форвард київського Динамо Фран Соль підсумував 2019-й та поділився планами на 2020 рік.

"Динамо повернулось з відпустки. Сьогодні було перше тренування. Ми почали працювати над своїми кондиціями. Переважно займалися біговими вправами. Зараз все спрямовано на те, щоб якісно підготуватися до другої половини сезону.

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Якщо говорити про особисте життя, то 2019 рік був чудовим для мене, моєї сім'ї і рідних, але в футбольному плані, 2019 рік був жахливим, бо у мене були дві травми, через які я пропустив багато ігор. Це був не найкращий рік. Головне завдання у новому році – працювати над собою, підвищувати свій професійний рівень і допомагати Динамо досягати успіхів.

Чого очікую від другої половини сезону? Для початку, ми повинні добре себе підготувати до майбутніх ігор. Також перед нами стоїть завдання виграти Кубок України і піднятися якомога вище в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. А в серпні нам належить поборотися за місце в Лізі чемпіонів", – сказав Соль в інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, іспанець перейшов у Динамо в січні 2019 року за 3,5 млн євро з нідерландського клубу Віллем ІІ. У поточному сезоні Соль зіграв за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

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