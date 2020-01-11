toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ БАРСЕЛОНА - АТЛЕТІКО ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Соль: 2019 рік у футбольному плані був для мене жахливим

08:27 1426 Читать на русском
Соль: 2019 рік у футбольному плані був для мене жахливим
Тамаш Кадар та Фран Соль на тренуванні / ФК Динамо Київ

Форвард київського Динамо Фран Соль підсумував 2019-й та поділився планами на 2020 рік.

"Динамо повернулось з відпустки. Сьогодні було перше тренування. Ми почали працювати над своїми кондиціями. Переважно займалися біговими вправами. Зараз все спрямовано на те, щоб якісно підготуватися до другої половини сезону.

Соль увійшов до символічної збірної десятиліття у Віллем ІІ

Якщо говорити про особисте життя, то 2019 рік був чудовим для мене, моєї сім'ї і рідних, але в футбольному плані, 2019 рік був жахливим, бо у мене були дві травми, через які я пропустив багато ігор. Це був не найкращий рік. Головне завдання у новому році – працювати над собою, підвищувати свій професійний рівень і допомагати Динамо досягати успіхів.

Чого очікую від другої половини сезону? Для початку, ми повинні добре себе підготувати до майбутніх ігор. Також перед нами стоїть завдання виграти Кубок України і піднятися якомога вище в турнірній таблиці внутрішнього чемпіонату. А в серпні нам належить поборотися за місце в Лізі чемпіонів", – сказав Соль в інтерв’ю офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, іспанець перейшов у Динамо в січні 2019 року за 3,5 млн євро з нідерландського клубу Віллем ІІ. У поточному сезоні Соль зіграв за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах і не забив жодного гола.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Тоттенхем визначив трьох кандидатів на заміну Кейну – один з найкращих бомбардирів АПЛ поповнив список
10:02
804
Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Десна розпочала підготовку до другої частини сезону
    Україна — 10:4290 Десна розпочала підготовку до другої частини сезону
8
год
:
0
хв
Тоттенхем
19:30
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук