Омония уверенно победила Доксу в матче 5-го тура чемпионата Кипра, а один из голов в активе Романа Безуса. Смотрите забитый мяч украинца в этой новости на Футбол 24.

Чемпионат Кипра 2022/23, 5-й тур

Докса – Омония – 0:2

Голы: Бруну, 42, Безус, 90+5

Омония одержала очередную победу в первенстве, обыграв Доксу, за которую выступает Ибрагим Каргбо. Первый гол удалось забить на 42 минуте благодаря усилиям Бруну.

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В конце игры нападающего заменил Роман Безус, который забил настоящий шедевр в компенсированное время. Украинец проскочил мимо двух защитников в стиле Месси, после чего точно пробил в угол ворот.

Таким образом, Омония набрала 9 очков после 5 туров и занимает 4 место, а Докса сейчас 7 из 7 пунктов. Добавим, что для Безуса это уже второй гол после перехода в Оммонию. Также украинец отличился 1 ассистом в составе новой команды.

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