Соболь рискует потерять шанс на золотой дубль – финал Кубка Бельгии под угрозой срыва

Защитник Кортрейка Евгений Макаренко заявил, что решающий поединок Кубка Бельгии 2019/20 могут отменить. За трофей должен был сразиться другой игрок сборной Украины – Эдуард Соболь.

Напомним, чемпионат Бельгии 2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19. Чемпионом признали Брюгге Эдуарда Соболя, вторым стал Гент. Именно эти команды сыграют в Лиге чемпионов: первые – в групповом турнире, а Безус, Яремчук, Пластун и Ко – в квалификации. Правда, буквально вчера появилась информация, что решение о досрочном завершении сезона могут пересмотреть.

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"Уже составлено расписание игр чемпионата на следующий сезон. Но есть один интересный момент: Беверен вылетел, но их вернул суд. У них была еще одна игра с конкурентом, поэтому они имели шанс остаться.

Что касается старта нового сезона, то скажу следующее: я разговаривал с бельгийцем, который в курсе всех новостей. Он говорит, что, скорее всего, старт нового сезона перенесется.

Насколько я знаю, также не состоится финал Кубка Бельгии между Брюгге и Антверпеном. Здесь все так интересно: еженедельно решение меняется", – рассказал Макаренко в эфире телеканала "Футбол 1".

Финал Кубка Бельгии Брюгге – Антверпен должен пройти в начале августа.

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