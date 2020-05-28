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Соболь получил шанс оформить "золотой дубль" с Брюгге – финал Кубка Бельгии может быть сыгран

10:09 21 Читати українською
Соболь получил шанс оформить "золотой дубль" с Брюгге – финал Кубка Бельгии может быть сыгран
Эдуард Соболь в составе Брюгге / Photonews

В Бельгии несмотря на досрочно завершенный сезон все же раздумывают над проведением кубкового финала. За трофей должны побороться Брюгге и Антверпен.

Как известно, Генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов совместно с Про-лигой решили досрочно завершить сезон 2019/20 из-за пандемии коронавируса. Брюгге, цвета которого защищает Эдуард Соболь, стал чемпионом страны.

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Впрочем, финальный матч Кубка Бельгии все еще может быть сыгран. Трофей должны разыграть Брюгге и Антверпен, за который выступает экс-динамовец Дьемерси Мбокани. Ожидается, что матч пройдет 1 августа в Брюсселе – столичные власти уже дали разрешение на проведение игры, информирует Sporza.be.

Конечно, финал пройдет без зрителей. Окончательно решение должны утвердить службы безопасности Бельгии – в частности, органы здравоохранения.

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Теги
Украинцы за рубежом коронавирус Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Бельгия Антверпен Антверпен
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