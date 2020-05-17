"Переговоры с Шахтером на завершающем этапе": Соболь прокомментировал свой трансфер в Брюгге

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о ситуации вокруг своего полноценного перехода в бельгийский клуб.

"Брюгге хочет продолжить со мной сотрудничество. Бельгийский клуб планирует выкупить мой контракт у Шахтера. Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе.

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В Брюгге меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу своей нынешней команде. Когда я приходил в Брюгге – поставил себе целью закрепиться здесь. А когда клуб проявил интерес в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе", – сказал Соболь в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Брюгге хочет снизить стоимость трансфера Соболя до 3 млн евро, однако Шахтер настаивает на сумме, которая прописана в контракте – 4 млн евро.

К слову, 15 мая Генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов решила поддержать совет директоров Про-Лиги относительно решения не продолжать соревнование и зафиксировать итоговые результаты. Как следствие, чемпионом стал Брюгге, цвета которого защищает Эдуард Соболь.

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