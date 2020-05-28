Соболь отримав шанс оформити "золотий дубль" з Брюгге – фінал Кубка Бельгії може бути зіграний

У Бельгії попри достроково завершений сезон все ж роздумують над проведенням кубкового фіналу. За трофей повинні поборотися Брюгге та Антверпен.

Як відомо, Генеральна асамблея бельгійських професіональних клубів спільно з Про-лігою вирішили достроково завершити сезон 2019/20 через пандемію коронавірусу. Брюгге, кольори якого захищає Едуард Соболь, став чемпіоном країни.

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Втім, фінальний матч Кубка Бельгії все ще може бути зіграний. Трофей повинні розіграти Брюгге та Антверпен, за який виступає екс-динамівець Дьємерсі Мбокані. Очікується, що матч пройде 1 серпня у Брюсселі – столична влада вже дала дозвіл на проведення гри, інформує Sporza.be.

Звісно, фінал пройде без глядачів. Остаточно рішення мають затвердити служби безпеки Бельгії – зокрема, органи охорони здоров'я.

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