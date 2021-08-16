Брюгге обыграл Зюлте-Варегем в рамках 4-го тура Лиги Жупиле. Эдуард Соболь был одним из самых активных.

Бельгия, 4 тур

Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:4

Голы: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе, 75

Действующий чемпион гостил у одного из аутсайдеров и легко разбил соперника. Ключевой стала десятиминутка во втором тайме, в течение которой Зюлте-Варегем пропустил трижды.

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На самом деле даже четыре раза. Правда, ассист Эдуарда Соболя не состоялся из-за офсайда. Однако впоследствии украинец таки записал в свой актив голевую передачу. Концовка игры была омрачена желтой карточкой, которая для Соболя стала второй.