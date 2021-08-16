Соболь віддав асист у розкішній атаці та заробив вилучення – Брюгге розгромно переміг
10:19 - Читать на русском
Брюгге обіграв Зюлте-Варегем в рамках 4-го туру Ліги Жупіле. Едуард Соболь був одним із найактивніших.
Бельгія, 4 тур
Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:4
Голи: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе, 75
Чинний чемпіон гостював у одного із аутсайдерів і легко розбив суперника. Ключовою стала десятихвилинка у другому таймі, протягом якої Зюлте-Варегем пропустив тричі.
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Насправді навіть чотири рази. Щоправда, асист Едуарда Соболя не відбувся через офсайд. Однак згодом українець таки записав у свій актив гольову передачу в дуже красивій атаці Брюгге. Кінцівка гри була затьмарена жовтою карткою, яка для Соболя стала другою.
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