Бельгія, 4 тур

Зюлте-Варегем – Брюгге – 0:4

Голи: Ланг, 42, Вормер, 65, Ванакен, 69, Де Кетеларе, 75

Чинний чемпіон гостював у одного із аутсайдерів і легко розбив суперника. Ключовою стала десятихвилинка у другому таймі, протягом якої Зюлте-Варегем пропустив тричі.

Зозуля дебютував за Фуенлабраду із поразки – українець став одним з найкращих у складі своєї команди

Насправді навіть чотири рази. Щоправда, асист Едуарда Соболя не відбувся через офсайд. Однак згодом українець таки записав у свій актив гольову передачу в дуже красивій атаці Брюгге. Кінцівка гри була затьмарена жовтою карткою, яка для Соболя стала другою.