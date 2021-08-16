Фуэнлабрада минимально уступила Тенерифе в матче 1-го тура Сегунды, а Роман Зозуля неплохо дебютировал в составе новой команды. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Сегунда 2021/22, 1-й тур

Фуэнлабрада – Тенерифе – 1:2

Голы: Мула, 67 – Бермехо, 5, Корредера, 90+4

Тенерифе вышел вперед в счете уже на 5 минуте – Бермехо классно обыграл защитника, обработал мяч и пробил мимо голкипера. Первый тайм остался за хозяевами, а Фуэнлабрада на 57 минуте сделала двойную замену – на поле появился Роман Зозуля. Через 10 минут это принесло результат – Мула точным ударом поразил ближний угол. Но другого мнения был Корредера, который вырвал победу для Тенерифе на 4 компенсированной минуте.

Вест Хэм в безумной перестрелке с шестью голами одержал победу над Ньюкаслом – Ярмоленко сыграл 4 минуты

Что насчет Зозули, то украинец получил одну из лучших оценок в составе своей команды – 6,8 (наивысший балл – 7,2). Украинец сыграл 33 минуты, за которые успел осуществить одну удачную попытку дриблинга, точность его пасов составила 78%. Также Роман выиграл две борьбы за мяч, а также 2 из трех воздушных дуэлей.

Тоттенхэм победил Ман Сити: Санту дебютировал без сюрпризов, Менди укрепляет позиции Зинченко, а "горожанам" нужен Кейн