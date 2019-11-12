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Соболь объяснил, почему игроки сборной Украины общаются между собой на русском языке

07:30 192 Читати українською
Соболь объяснил, почему игроки сборной Украины общаются между собой на русском языке
Эдуард Соболь / Фото УАФ

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал об особенностях коммуникации в национальной команде.

"Шевченко общается с командой на русском. В команде есть ребята, для которых основной язык – украинский. Но даже они переходят на русский. Так удобнее. Впрочем, для Андрея Николаевича этот момент – непринципиален.

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И что в этом плохого? Мы – свободные граждане своей страны. Каждый из нас имеет право на любую позицию. Каждый в той или иной степени интересуется политикой. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы она была как можно дальше от спорта", – пояснил Соболь в интервью Советскому спорту.

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Напомним, 24-летний защитник является воспитанником запорожского Металлурга, в текущем сезоне он выступает за Брюгге на правах аренды из Шахтера.

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Украинцы за рубежом Эдуард Соболь Эдуард Соболь Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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