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Миколенко: Игроки сборной Украины должны придерживаться высокой планки, которую установили

19:37 44 Читати українською
Миколенко: Игроки сборной Украины должны придерживаться высокой планки, которую установили
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отметил особую ответственность, которая ложится на плечи всех игроков во время выступлений за главную команду страны.

 

Представитель киевского Динамо поделился впечатлениями от приезда в лагерь команды Андрея Шевченко.

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"Наша мотивация? Это то, что на нас смотрит вся Украина. Мы установили такую высокую планку. Теперь должны постоянно ее придерживаться", – подчеркнул Миколенко в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

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Напомним, сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе В и прямую путевку в основную стадию Евро-2020. Во время текущего сбора "сине-желтые" готовятся к спаррингу против Эстонии (14 ноября) и заключительному отборочному поединку против Сербии (17 ноября).

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Украина - Эстония Украина Украина Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Сербия - Украина
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