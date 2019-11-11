Миколенко: Игроки сборной Украины должны придерживаться высокой планки, которую установили

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко отметил особую ответственность, которая ложится на плечи всех игроков во время выступлений за главную команду страны.

Представитель киевского Динамо поделился впечатлениями от приезда в лагерь команды Андрея Шевченко.

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"Наша мотивация? Это то, что на нас смотрит вся Украина. Мы установили такую высокую планку. Теперь должны постоянно ее придерживаться", – подчеркнул Миколенко в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

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Напомним, сборная Украины досрочно обеспечила себе первое место в группе В и прямую путевку в основную стадию Евро-2020. Во время текущего сбора "сине-желтые" готовятся к спаррингу против Эстонии (14 ноября) и заключительному отборочному поединку против Сербии (17 ноября).