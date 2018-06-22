Соболь та Петряк не поїхали на збори з Шахтарем

Донецький Шахтар відправився на збори без півзахисника Івана Петряка та захисника Едуарда Соболя.

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека не взяв з командою на збори в Німеччину двох гравців збірної України, півзахисника Івана Петряка та захисника Едуарда Соболя, повідомляє видання Команда 1.

За інформацією видання, найближчим часом обидва, швидше за все, перейдуть в інші клуби на правах оренди, хоча Соболя "гірники" готові навіть продати. На даний момент інтерес до захисника національної команди проявляє кілька турецьких клубів, але ніякої визначеності поки немає.

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Також на збори не поїхав голкіпер Микита Шевченко. Можливо, він перейде в один з бельгійських клубів. За два останні сезони Шевченко провів за "гірників" всього шість матчів.