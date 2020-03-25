Соболь близок к полноценному переходу в Брюгге – переговоры с Шахтером на стадии завершения

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь близок к полноценному контракту с лидером чемпионата Бельгии.

Соболь может стать полноценным игроком Брюгге уже летом, информирует voetbal24.

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Сообщается, что Шахтер хочет получить за защитника 4 млн евро, тогда как бельгийцы надеются несколько уменьшить сумму трансфера. В то же время источник указывает, что Брюгге близок к достижению согласия с "горняками". Добавим, что команда Соболя является лидером чемпионата Бельгии, опережая ближайшего преследователя на 15 очков.

К слову, 24-летний Соболь проводит текущий сезон в аренде в Брюгге. Украинец успел провести 36 матчей и записал в свой актив 4 голевые передачи.

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