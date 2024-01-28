Сент-Трюйден и Генк не смогли выявить сильнейшего в матче 22-го тура чемпионата Бельгии, а Эдуард Соболь впервые сыграл за новую команду. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2023/24, 22-й тур

Сент-Трюйден – Генк – 1:1

Голы: Ито, 90 – Сор, 2

Нереализованный пенальти: Стокерс, 74 (Сент-Трюйден)

Удаления: Артеага, 85, Хейнен, 90+6 (оба – Генк)

Соболь остался на замене Генка в поединке против Сент-Трюйдена. Уже на 2-й минуте команда украинца повела в счете благодаря голу Сора. Самое интересное в игре началось во втором тайме. Сент-Трюйден мог отыграться на 74-й минуте, но Стокерс не реализовал пенальти.

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Генк остался в меньшинстве на 85-й минуте – Артеага получил прямое удаление за грубый фол. Соболь появился на поле на 89-й минуте и почти сразу Генк пропустил – отличился Ито. А доигрывала команда украинца вдевятером – вторую желтую получил Хейнен.

Таким образом, Генк набрал 36 очков и расположился на 5 месте, а Сент-Трюйден с 28 пунктами остался восьмым.

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