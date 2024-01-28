Соболь дебютував за новий клуб у Європі – команда українця в меншості втратила перемогу
Сент-Трюйден та Генк не змогли виявити сильнішого у матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії, а Едуард Соболь вперше зіграв за нову команду. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Чемпіонат Бельгії 2023/24, 22-й тур
Сент-Трюйден – Генк – 1:1
Голи: Іто, 90 – Сор, 2
Нереалізований пенальті: Стокерс, 74 (Сент-Трюйден)
Вилучення: Артеага, 85, Хейнен, 90+6 (обидва – Генк)
Соболь залишився на заміні Генка у поєдинку проти Сент-Трюйдена. Вже на 2-й хвилині команда українця повела в рахунку завдяки голу Сора. Найцікавіше у грі почалось в другому таймі. Сент-Трюйден міг відігратись на 74-й хвилині, але Стокерс не реалізував пенальті.
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Генк залишився в меншості на 85-й хвилині – Артеага отримав пряме вилучення за грубий фол. Соболь з'явився на полі на 89-й хвилині та майже одразу Генк пропустив – відзначився Іто. А догравала команда українця вдев'ятьох – другу жовту отримав Хейнен.
Таким чином, Генк набрав 36 очок та розташувався на 5 місці, а Сент-Трюйден з 28 пунктами залишився восьмим.
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