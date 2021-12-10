Если кто-то до сих пор считает Лигу конференций неинтересным турниром, он просто не видел поединка в Белграде между местным Партизаном и кипрским Анортосисом.

Правда, действия футболистов отошли на второй план. Пока игроки разминались перед началом матча, на газон выбежала собачка, которая справила нужду прямо на футбольном поле.

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После этого животное покинуло границы поля. Оставила, чтобы вернуться – на 12-й минуте собачка снова появилась на газоне, но на этот раз все уже знали, чего ожидать. Футболисты вынесли незваного гостя, а игра после непродолжительной паузы была возобновлена.

К слову, поединок завершился вничью 1:1 – команды обменялись голами еще в первом тайме. Этот результат позволил Партизана квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций со второго места группы, а вот кипрская команда завершила выступления в еврокубках.

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