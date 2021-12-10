Поединок 5-го тура женской Лиги чемпионов между Челси и Ювентусом запомнился нестандартным эпизодом с участием Саманты Керр.

В конце встречи между английской и итальянской командами на поле выбежал молодой человек, поэтому рефери пришлось временно приостановить матч.

Когда он уже решил покинуть пределы футбольного поля, что-то снимая на телефон, у него корпусом влетела представительница Челси Саманта Керр. Парень мгновенно очутился на газоне, а футболистка увидела перед собой горчичник от арбитра. Видео с эпизодом уже набрало миллионы просмотров.

Сэм Керр мог пробежать сквозь кирпичную стену, иначе я не уверен ... pic.twitter.com/J6vQTRXHv6 - Келси Трейнор (@ ktrain_11) 8 декабря 2021 г.

Сама встреча завершилась нулевой ничьей. Сейчас и лондонцы, и туринцы претендуют на выход в плей-офф самого престижного женского евротурнира.