Футболистка Челси корпусом нокаутировала выбежавшего на поле парня в матче ЛЧ: вирусное видео
Поединок 5-го тура женской Лиги чемпионов между Челси и Ювентусом запомнился нестандартным эпизодом с участием Саманты Керр.
В конце встречи между английской и итальянской командами на поле выбежал молодой человек, поэтому рефери пришлось временно приостановить матч.
Когда он уже решил покинуть пределы футбольного поля, что-то снимая на телефон, у него корпусом влетела представительница Челси Саманта Керр. Парень мгновенно очутился на газоне, а футболистка увидела перед собой горчичник от арбитра. Видео с эпизодом уже набрало миллионы просмотров.
Сама встреча завершилась нулевой ничьей. Сейчас и лондонцы, и туринцы претендуют на выход в плей-офф самого престижного женского евротурнира.
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