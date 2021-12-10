Якщо хтось досі вважає Лігу конференцій нецікавим турніром, то він просто не бачив поєдинку у Белграді між місцевим Партизаном та кіпрським Анортосісом.

Щоправда, дії футболістів відійшли на другий план. Поки гравці розминалися перед початком матчу, на газон вибіг песик, який справив потребу просто на футбольному полі.

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Після цього тварина покинула межі поля. Покинула, щоб повернутися – на 12-й хвилині песик знову з'явився на газоні, але цього разу всі вже знали, чого очікувати. Футболісти винесли непроханого гостя, а гра після нетривалої паузи була відновлена.

До слова, поєдинок завершився внічию 1:1 – команди обмінялися голами ще в першому таймі. Цей результат дозволив Партизану кваліфікуватися у плей-офф Ліги конференцій з другого місця групи, а от кіпрська команда завершила виступи в єврокубках.

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