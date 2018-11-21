"Сначала я думал, что человек не способен жить в таких условиях", – Фред вспомнил свой период карьеры в Украине

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал, почему ему было трудно адаптироваться в Украине.

"Моуринью – топ-тренер, топ-эксперт и каждому игроку нравится работать с таким победителем.

Фред сообщил Фернандиньо, что хочет покинуть Манчестер Юнайтед, – L'Equipe

Я многому могу у него научиться. Он может быть достаточно строгим, но это – часть его работы. Он также дружелюбный и часто шутит в раздевалке.

Жизнь в Украине? О Боже! В Украине действительно очень холодно. Вы когда-нибудь были там? Сначала я думал, что человек не способен жить в таких холодных условиях. Но мы приспосабливаемся ко всему – это жизнь", – цитирует Фреда FourFourTwo.

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