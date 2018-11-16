Фред сообщил Фернандиньо, что хочет покинуть Манчестер Юнайтед, – L'Equipe

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред признался другом экс-хавбеку Шахтера Фернандиньо, что хочет покинуть Олд Траффорд.

Бывший полузащитник Шахтера Фред, который этим летом перебрался в Манчестер Юнайтед, уже хочет перейти в другой клуб, сообщает L'Equipe. Об этом он сообщил хавбеку Манчестер Сити и также экс-игроку "горняков" Фернандиньо.

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В частности отмечается, что Фреду тяжело на Олд Траффорд из-за незнания английского языка. На португальском в команде общаются Ромелу Лукаку, Андреас Перейра, Диогу Далот и главный тренер Жозе Моуринью.

Из последних 8 матчей "красных дьяволов" бразилец принял участие только в двух и окончательно потерял место в составе. Всего Фред вышел в 9 матчах во всех турнирах и забил 1 гол.

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