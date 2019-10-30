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Смоллинг занялся необычным бизнесом

06:00 54 Читати українською
Смоллинг занялся необычным бизнесом
Крис Смоллинг / Фото из открытых источников

Игрок Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, который сейчас выступает на правах аренды за итальянскую Рому, вложил шестизначную сумму в интересный проект.

Английский защитник итальянской Ромы Крис Смоллинг решил кроме футбола заняться бизнесом. Игрок инвестировал более 100 тысяч фунтов стерлингов в производство веганский кожи из ананасов и их отходов, сообщает издание Forbes. Футболист признался, что уже давно хотел вложить средства во что-то такое, что соответствует его взглядам и ценностям.

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Напомним, Смоллинг благодаря жене, которая является вегеном, перешел на растительную диету. Этому поспособствовал также тендинит коленного сустава, которым страдают достаточно многj футболистов. Игрок признался, что после отказа от мяса стал чувствовать тендинит меньше.

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Италия Крис Смоллинг Крис Смоллинг Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Рома Рома
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