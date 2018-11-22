"Ласкать ножку – это перебор", – Эвра прокомментировал видео, где он облизывал и целовал сырую индейку

Экс-игрок сборной Франции Патрис Эвра объяснил, почему записал странное видео с индейкой.

"Вчера я опубликовал видео, и оно стало вирусным. Оно было посвящено Дню благодарения. Кто-то считал его смешным, кто-то – странным, некоторым оно показалось отвратительным. Все мы разные, слава Богу.

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Я просто пожмакал и поцеловал мясо. Да, ласкать ножку – это перебор. Это было как-то мерзко", – цитирует бывшего футболиста сборной Франции Football-Italia.

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К слову, Патрис Эвра ранее выступал за Монцу, Ниццу, Монако, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Марсель. В составе МЮ француз пять раз становился чемпионом Англии.