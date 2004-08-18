Смоллинг: Веганство помогло преодолеть болезнь колена

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг рассказал, почему решил стать веганом.

"Моя жена является веганом уже несколько лет и постоянно пыталась убедить меня перейти на эту диету. Она часто готовит дома, так что я в любом случае половину времени питался по веганской диете.

Я никогда не ел салата, а перед матчем против Арсенала моя диета – пища из Макдональдса, – хавбек сенсационного "Саттона" Бейли

Постепенно я начал отказываться от мяса. Одной из причин этого стала изжога, к тому же у меня тендинит коленного сустава, который у достаточно многих футболистов.

Когда я отказался от мяса, тендинит стал проходить. Это было проблемой при разминках, которые со временем превращались в кошмар. В итоге я отказался от мяса. Сейчас все гораздо лучше, я чувствую тендинит меньше.

Теперь я полноценный веган, и старт предсезонки может быть достаточно тяжелым, потому что нагружаешся, но я ничего такого не почувствовал. Веганская диета во многом помогла мне. Я смог безболезненно проводить матч за матчем.

Еще в позапрошлом сезоне я постоянно ел стейки и курицу. Их вкус мне до сих пор нравится. Но я не унываю, потому что сейчас у меня такой большой выбор еды. Переход оказался проще, чем я думал", – цитирует Смоллинга Daily Mail.