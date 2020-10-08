Как известно, "зелено-белые" были исключены из УПЛ и начали сезон 2020/21 во Второй лиге. Однако и там дела у обновленных Карпат идут неудачно – лишь одна победа в 4-х матчах чемпионата и 12 место в таблице Группы А. А еще был вылет из Кубка Украины в первом же раунде – поражение от Эпицентра со счетом 0:4.

Оказывается, это еще не все проблемы для львовского клуба и его поклонников. Сергей Болотников, который недавно трудоустроился в Карпатах на должности директора по стратегическому развитию, озвучил не слишком веселые перспективы для "львов".

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"Нынешний клуб КПФ Карпаты был обречен и шел ко дну весь прошлый сезон. Один инвестор вообще никогда не интересовался жизнью клуба, а другой просто перестал его финансировать. При этом они что-то не поделили между собой и явно ставили палки в колеса друг другу. В таких условиях смерть Карпат была лишь вопросом времени. Так выглядит плата за олигархический футбол.

Смалийчук поступил очень рационально, возможно, даже слишком. Нет смысла акцентировать усилия, время и деньги на клубе, который невозможно спасти. Из-за долгов Карпаты не прошли бы аттестацию, даже если бы каким-то чудом остались в УПЛ по спортивному принципу. Лучше тратить ресурсы на перерождение, чем на пафосные похороны. Летом Смалийчук несколько недель пытался встретиться с Коломойским, но этого так и не произошло. Мы не знаем, чего именно он хочет и хочет ли вообще хоть что-то. А без этого разговора спасти клуб невозможно – мы не можем сделать ни одной важной реформы без утверждения другого совладельца, даже лишний автобус продать, например.

Но, как минимум этот сезон, КПФ Карпаты еще будут жить. Во-первых, потому, что мизерные шансы сохранить именно это юридическое лицо еще остаются. Во-вторых, у нас нет ни желания, ни возможности тратить миллионы долларов. Существующий клуб – наш главный актив. Это контракты игроков, долги других клубов перед нами, бренд для спонсоров, стадион, имущество и т.д. Поэтому мы сохранили профессиональный статус клуба и заявились во Вторую лигу.

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Перезапустить Карпаты можно было двумя способами. Первый, уже привычный для нашего футбола – создать клуб с нуля, что-то типа Карпаты-1963, забить на долги и стартовать с аматоров, если "порешать вопросы" с нужными людьми. Этот вариант нам категорически не подходил. Мы не хотим участвовать в финансовых махинациях и не собираемся продавать душу дьяволу. А самое главное, начинать с аматоров – это критическая потеря времени. Полноценно зарабатывать на жизнь и развитие клуба можно только в УПЛ – мы должны попасть туда всеми законными способами как можно скорее.

Поэтому мы выбрали второй способ – создавать обновленные Карпаты на базе существующего клуба Второй лиги и добровольно закрывать старые долги КПФ. Переговоры велись и с Карпатами Галич, и с Калушем, которые не тянули профессиональный уровень самостоятельно. Для объединения с ними необходимо было изменить место регистрации этого клуба на Львов и стать членом Львовской ассоциации футбола. Но ЛАФ не поддержала такую ​​идею.

Сейчас Карпаты Галич – это Карпаты Галич. Там есть свой владелец-президент, своя команда, которая играет в Бурштыне. Но уже несколько лет это партнерский клуб львовских Карпат. Поэтому мы и сейчас помогаем им, чем можем – на коммерческой основе. Не исключено, что в следующем сезоне мы обьединимся с ними, чтобы создать обновленные Карпаты. Хотя возможны и другие варианты", – написал Болотников в Facebook.

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