База Карпат, которая расположена вблизи Львова в Брюховичах, перешла в собственность ПФК Львов, сообщает Футбол News. По по данным СМИ, на клубной базе уже активно проводится ребрендинг.

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Сергей Болотников, директор по стратегическому развитию Карпат, заявил, что клуб не смог договориться о продлении аренды базы с Петром Дыминским, ведь тот требовал высокую сумму. Поэтому помещение было сдано Львову в тот день, когда "львы" оттуда уехали.

К слову, Львов продолжает оставаться на дне таблицы чемпионата Украины. Уже сегодня, 3 октября, на подопечных Георгия Цецадзе ожидает львовское дерби против Руха.

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