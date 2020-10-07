Карпаты попрощались с 13-ю игроками. Клуб покинули Ростислав Лях, Алексей Сыч, Олег Веремиенко, Остап Притула, Василий Рунич, Богдан Слюбык, Юрий Герет, Александр Авраменко, Владимир Якимец, Ярослав Карабин, Виталий Роман, Назар Русяк и Андрей Ременюк.

Сыч и Лях покинули Карпаты – игроки перебрались в одноименный клуб из Галича

Как сообщает официальный сайт Карпат, некоторые футболисты перейдут в Рух. Также "зелено-белые" в большинстве случаев получат 50% от суммы последующей продажи этих игроков.

Заметим, что Карпаты начали этот сезон во Второй лиге. Сейчас команда располагается на 12 месте группы А.

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