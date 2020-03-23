Смалийчук приглашал Маркевича возглавить Карпаты – среди вариантов был даже Блохин

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал о поисках звездного тренера для "львов".

"С моей стороны велись разговоры, чтобы сделать Маркевича тренером Карпат, но он однозначно и категорически даже не захотел слушать. Мы так встретились, кофе попили, на этом и закончилось. Возможно, осталась какая-то доля от давних отношений Маркевича с Дыминским. Да и проект – не каждый готов идти в команду, которая борется за выживание.

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Мне знакомый агент, который общается с Блохиным, предложил его. Но надо, чтобы ты приехал в Киев, его попросил. Я отказался ехать просить. Не нужно, чтобы кто-то приходил и делал мне услугу", – подытожил Смалийчук в шоу ТаТоТаке.

Напомним, Смалийчук занимал должность вице-президента Карпат, но подал в отставку в прошлом году.

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