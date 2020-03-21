Смалийчук рассказал, как перехитрил Мончи и Дыминского, продавая Шведа в Севилью

Олег Смалийчук объяснил роль посредников в трансферах, приведя в пример свою работу при переходе Марьяна Шведа из Карпат в Севилью.

"Когда я познакомился со Шведом, то однозначно видел, что он готов получить шанс в Испании. Мы пообщались, я себе его цену нарисовал – в голове была единичка (1 млн евро – прим.)

Звоним Мончи: "Есть хороший футболист, посмотри". Мончи послал скаутов, перезванивает: "Что-то в нем есть, за сколько Карпаты отдадут?" Говорю, что минимум за 2 млн. "Да нет, у меня таких денег нет", – Мончи бросил трубку.

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Прихожу к Дыминскому, говорю, что максимум за Шведа могут дать 500 тысяч евро. "Я тебя даже слушать не хочу, иди отсюда", – отвечает Петр Петрович. Пауза. Затем Мончи спрашивает, сбил ли я что-то. Рассказываю, что просили 2,5, а я уже до 2 млн сбил.

В конце звоню Мончи: "Карпаты согласились сбить до миллиона". Приезжаю к Дыминскому: "Все, я сделал для вас этот миллион". Петр Петрович рад – с 500 тысяч поднял до миллиона. Мончи рад – с 2 млн сбил до миллиона. Футболист рад – получил шанс в хорошем чемпионате. Так работает бизнес", – сказал Смалийчук в интервью ТаТоТаке.

Напомним, что Марьян Швед перешел в Севилью в 2015-м, но не сумел там проявить себя и через два года вернулся в Украину. Сейчас вингер находится на контракте с Селтиком, но не получает там игрового времени.

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