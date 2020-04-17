Смалийчук: Если бы в УПЛ играл хотя бы один азиат – продал бы права на трансляцию в Азию

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук считает, что имеет все для того, чтобы возглавить украинскую Премьер-лигу.

"Нам нужно научиться продавать. Если бы в нашем чемпионате играл хотя бы один азиат – я бы поехал в Азию и продал права на трансляцию туда. Когда работал в Карпатах – у меня было 200 перелетов в год. И это в одних Карпатах. А в Премьер-лиге 12 клубов.

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Здесь нужно работать. Все, что я могу сказать по поводу продаж – мне ничего и никому уже не нужно доказывать. Когда я работал в Карпатах, то пытался продать права на трансляцию матчей львовян в Индонезию. Это была моя мотивация, чтобы не идти на "плюсы" и телеканал "Футбол". Хотел подписать оттуда футболиста, которого перехватили в последнюю неделю трансферного окна. А второй индус из Индии сломался", – сказал Смалийчук в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ заявил эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели, а накануне к нему присоединился журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук. Выборы запланированы на 27 апреля.

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