Смалийчук: Дыминский избежит наказания по делу о смертельном ДТП

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук поделился мнением о президенте "львов" Петре Дыминском.

"Я положительного мнения о Дыминском. Принципиальный, умный и вспыльчивый. Я ни на кого не работаю. У меня в Карпатах при Дыминском была зарплата 5 тысяч гривен. Я работал на Карпаты.

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Второе. По поводу смертельного ДТП – это дело следствия, суда. Пока суд не докажет, что это был он. Уверен, у него не будет обвинительного акта, поскольку не он был в машине.

У большинства олигархов свои мухи в голове. Если взять других президентов клубов, у которых мухи, то у Дыминского – "мушки". Он сам играл в футбол в молодые годы, понимает эту игру и относится к ней адекватно. Мы недавно встречались, много сказали друг другу в глаза, анализировали", – заявил Смалийчук в программе" Татотаке".

Напомним, 18 августа 2017-го автомобиль, которым якобы управлял Дыминский, попал в ДТП, в результате которого погибла молодая женщина. Вину за аварию взял на себя охранник президента Карпат. Через несколько дней после инцидента Петр Дыминский выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину.

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