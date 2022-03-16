"Когда в следующий раз захотите выставить фото покаявшегося кацапа – вспомните убитых и искалеченных детей, вспомните дедушку в Мариуполе, по которому выстрелили из танка, вспомните расстрелянных людей при эвакуации, вспомните еще многое.

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Им до задницы наша страна, страдания людей. Больше всего их смущает только своя шкура через призму всяческих благ. Сейчас они будут говорить, что поняли, а мы будем верить.

Они годами создавали нарративы, в которых мы не люди, в которых надо уничтожать нас. И они никогда не простят нам свой страх перед завтрашним днем, вызванный санкциями. А мы аплодируем всякой паскуде, у которой резко опустел холодильник и потому проснулась совесть. Думайте и помните. Слава Украине", – написал Худжамов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 21-й день войны. ВСУ и терроборона успешно отражают атаки российских оккупантов, которые используют самые грязные методы, в частности, обстреливают жилые массивы и гражданских.

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