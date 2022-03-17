Жадан наразі перебуває в Харкові, де займається волонтерством, а Вакарчук їздить Україною, підіймаючи бойовий дух населення, військових та бійців територіальної оборони. Зустрівшись, представники нашої культурної еліти знайшли кілька хвилин, щоб обговорити ситуацію в країні, яка мужньо протистоїть загарбницьким планам Путіна та російської армії.

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"Зараз уся країна єдина. Буквально вся! Я не перебільшую, тому що об'їздив її всю за ці два тижні. Від Львова до Харкова і від Одеси до північних районів Києва. Фактично скрізь, де зараз можна вільно, хоча й не завжди безпечно пересуватися. Скрізь, де територію контролює українська армія.

Скажу тобі так – я такої єдності ще не бачив. Буквально душевний порив. Якщо робити такі трохи вульгарні, але зрозумілі людям алегорії, то ніби збірна України грає у футбол і впевнено виграє. І всі, хто далекий від футболу, хто близький, просто уболівають за український прапор.

На жаль, ми зараз сидимо не з попкорном біля телевізора, а стоїмо на лінії вогню з автоматами, з джавелінами. А хтось будує барикади, хтось ріже бутерброди, хтось тримає скальпель в руках. Усі ці люди, як один, будують Україну. Путін руйнує Україну, а ми в цей час її будуємо", – сказав Вакарчук.

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