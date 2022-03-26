Состоялись очередные товарищеские матчи во время международной паузы, в которых Беньямин Вербич помог вырвать ничью Словении в поединке с хорватами.

Товарищеские матчи.

Хорватия – Словения – 1:1

Голы: Крамарич, 39 – Бийоль, 90+1

Финляндия – Исландия – 1:1

Голы: Пукки, 12 – Бьярнассон, 38

Хорватия и Словения не смогли обнаружить более сильного в товарищеской встрече. Перед перерывом Крамарич открыл счет во встрече. На 63-й минуте на поле появился Вербич, который помог своей команде спастись, отдав результативную передачу Бийоле в компенсированное время. Добавим, что в поединке сыграл и экс-игрок Динамо Домагой Вида, который вышел на замену на 73 минуте.

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Финляндия не смогла удержать победу над Исландией. Пукки на 12 минуте открыл счет встречи, но Бьярнассон еще до перерыва сравнял счет, продержавшийся до конца встречи.

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