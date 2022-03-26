Відбулись чергові товариські матчі під час міжнародної паузи, в яких, зокрема, Беньямін Вербіч допоміг вирвати нічию Словенії у поєдинку з хорватами.

Товариські матчі.

Хорватія – Словенія – 1:1

Голи: Крамаріч, 39 – Бійоль, 90+1

Фінляндія – Ісландія – 1:1

Голи: Пуккі, 12 – Б'ярнасон, 38

Хорватія та Словенія не змогли виявити сильнішого у товариській зустрічі. Перед перервою Крамаріч відкрив рахунок у зустрічі. На 63 хвилині на полі з'явився Вербіч, який допоміг своїй команді врятуватись, віддавши результативну передачу Бійолю в компенсований час. Додамо, що у поєдинку зіграв і екс-гравець Динамо Домагой Віда, який вийшов на заміну на 73 хвилині.

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Фінляндія не змогла втримати перемогу над Ісландією. Пуккі на 12 хвилині відкрив рахунок зустрічі, але Б'ярнасон ще до перерви зрівняв рахунок, який протримався до кінця зустрічі.

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