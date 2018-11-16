Словакия – Украина: хозяева проиграли в Трнаве только 5 матчей из 22

Стадион в Трнаве, на котором сегодня Украина будет противостоять Словакии, довольно фартовый для местной сборной. За 22 года Словакия здесь проиграла лишь 5 раз.

Сегодня сборная Украины проведет заключительный для себя матч Лиги наций. Поединок Словакия – Украина начнется в Трнаве в 21:45 по киевскому времени.

Интересно, что с 1996 года сборная Словакии провела в Трнаве 22 поединка – из них 10 завершились победой хозяев, еще 7 матчей завершились вничью, а 5 матчей словаки проиграли, информирует официальный сайт ФФУ.

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При этом обидчиками Словакии стали Франция (0:1, товарищеский матч), Уэльс (2:5, отбор к Евро-2008), Дания (1:2, товарищеский матч), Англия (0:1, отбор к ЧМ-2018) и Чехия (1:2, Лига наций).

К слову, сборная Украины провела против Словакии 7 матчей. В них 3 победы в активе "сине-желтых", 3 матчей завершились вничью и еще однажды победила Словакия. При этом один из матчей прошел именно в Трнаве – 20 ноября 2002 года команды в товарищеском матче разошлись миром 1:1.

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